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{{ timeAgo('2022-10-10 07:15:58 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Team Rankings: Week 9 Class 5A-2A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings for the week of October 10th-16th. #nmpreps

RANKINGS

Class 5A - Rank, Record, Wins, Losses

Class 4A - Rank, Record, Wins, Losses

Class 3A - Rank, Record, Wins, Losses

Class 2A - Rank, Record, Wins, Losses

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