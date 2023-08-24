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New Mexico High School Football Thursday Night Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps publisher Joshua Grine's weekly picks and predictions. This is week 2 of the New Mexico high school football season. #nmpreps

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THURSDAY PICKS & PREDICTIONS

THURSDAY, AUGUST 24TH
GRINE'S PICK LINE PREDICTION

Americas (TX)

Americas (TX), -9.5

Americas TX 27, Las Cruces 18

Gadsden

Gadsden, -1.5

Gadsden 24, El Paso 20

Canyon (TX)

Canyon (TX), -15.5

Canyon TX 35, Clovis 21

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