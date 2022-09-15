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{{ timeAgo('2022-09-15 07:31:59 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Thursday Night Preview & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to the night in New Mexico high school football. The official preview and predictions. #nmpreps

Week 5 - Thursday - September 15th

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