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{{ timeAgo('2023-03-28 07:53:08 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football Top 2025 Players: Quarterbacks

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps player rankings for the 2023 New Mexico high school football season. Join us as we breakdown each class and position. #nmpreps

Today, we release the top quarterbacks to watch this season. We highlight the top three ranked quarterbacks in the class.

2025 Class

Top 3 Quarterbacks

Top 2025 Players

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