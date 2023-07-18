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New Mexico High School Football Top-25 Preseason Rankings: Goddard Rockets

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings. All 92-teams that play 11-man football are ranked before the 2023 season.

GODDARD ROCKETS FOOTBALL

The Goddard Rockets had high hopes for their 2022 season after going 5-2 in pre-district play and winning their first district game against Mayfield. However, things took a turn...continue reading here.

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