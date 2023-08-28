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New Mexico High School Football Top Players from Week 2

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top players from the past week in New Mexico high school football. #nmpreps

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Week 2

Alijah Gonzales - Volcano Vista - 2024 - 140 yards rushing and 2 touchdowns

Anthony Alacorn - Deming - 2025 - 6 total tackles, INT

Anthony Raymer - Rio Rancho - 2024 - 175 receiving yards, 3 receiving TDs, 16 rushing yards

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Top 25 Players from Week 2

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Alijah Gonzales - Volcano Vista
Alijah Gonzales - Volcano Vista
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