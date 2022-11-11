News More News
{{ timeAgo('2022-11-11 08:49:04 -0600') }} football Edit

New Mexico High School Football Week 13 Friday Night Preview

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Heading into the final three weeks of the 2022 New Mexico high school football season, win or go home at this point. 6A-3A football will start the quarterfinals, 2A will host their semifinal games, and a pair of state championships in 8-man and 6-man football. The weather turns down, the football tension turns up!

Game Previews

Players to Watch

What to Watch Tonight

More

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}