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New Mexico High School Football Week 3 Rankings - 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week three New Mexico high school football team rankings. The rankings are for the week of August 29th - September 4th. #nmpreps

6A FOOTBALL

6A FOOTBALL
RANK TEAM RECORD

#1

Centennial Hawks

2-0 overall

#2

Cleveland Storm

1-1 overall

#3

La Cueva Bears

1-1 overall

#4

Volcano Vista Hawks

2-0 overall

#5

Los Lunas Tigers

2-0 overall

#6

Cibola Cougars

2-0 overall

#7

Rio Rancho Rams

1-1 overall

#8

Las Cruces Bulldawgs

0-1 overall

#9

Hobbs Eagles

2-0 overall

#10

Carlsbad Cavemen

1-1 overall

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