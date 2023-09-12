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New Mexico High School Football Week 5 Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football rankings for week five (September 11th-17th). #nmpreps

CLASSIFICATION RANKINGS

6A FOOTBALL

1. Cleveland 3-1

2. Centennial 2-2

3. La Cueva 1-3

4. Rio Rancho 3-1

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5A FOOTBALL

1. Artesia 4-0

2. Roswell 4-0

3. Goddard 3-1

4. Mayfield 2-1

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4A FOOTBALL

1. Bloomfield 4-0

2. Portales 4-0

3. Lovington 2-2

4. Bernalillo 4-0

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3A FOOTBALL

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2A FOOTBALL

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92-Team Rankings (All Classes)

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