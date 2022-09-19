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{{ timeAgo('2022-09-19 15:48:14 -0500') }} football Edit

New Mexico High School Football: Week 6 Schedule

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list all New Mexico high school football games for the week of September 22nd-24th. #nmpreps

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