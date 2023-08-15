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New Mexico High School Football Week One Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps week one New Mexico high school football team rankings. The following rankings are for the week of August 14th-August 19th. #nmpreps

6A FOOTBALL

1. Cleveland

2. La Cueva

3. Centennial

4. Rio Rancho

5. Volcano Vista

6. Hobbs

7. West Mesa

8. Atrisco Heritage

9. Los Lunas

10. Farmington

5A FOOTBALL

1. Artesia

2. Roswell

3. Valley

4. Piedra Vista

5. Goddard

6. Mayfield

7. Deming

8. Gadsden

9. Santa Teresa

10. Los Alamos

4A FOOTBALL

1. Bloomfield

2. Portales

3. Lovington

4. Albuquerque Academy

5. Silver

6. Aztec

7. Valencia

8. Moriarty

9. St. Pius X

10. Taos

3A FOOTBALL

1. Robertson

2. St. Michael's

3. Ruidoso

4. Socorro

5. Hope Christian

6. West Las Vegas

7. New Mexico Military

8. Raton

9. Dexter

10. Hatch Valley

2A FOOTBALL

1. Eunice

2. Texico

3. Santa Rosa

4. Jal

5. Loving

6. Tularosa

7. Escalante

8. Estancia

9. Hagerman

10. Capitan

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