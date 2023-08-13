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New Mexico High School Top-25 Preseason Rankings: #4-#7

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The following is the NMPreps.com 2023 Preseason New Mexico High School football rankings. All 92-teams that play 11-man football are ranked before the 2023 season. #nmpreps

No. 4-No. 7

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