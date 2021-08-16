 NMPreps - New Mexico HS Football Preseason Team Rankings: Roswell Coyotes
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New Mexico HS Football Preseason Team Rankings: Roswell Coyotes

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps will rank every team in each class and then each weekend during the season. The New Mexico high school football season schedule is to start in August but it's always time to start thinking rankings and predicting the season.

ROSWELL COYOTES

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