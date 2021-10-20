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NMPreps250: Ten More Players Added to the Top 250 New Mexico Players List

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

New Mexico high school football's top 250 players list for the 2021 season.

#nmpreps

Mayfield RB Jose Montoya (2022) is one of the top running backs from southern New Mexico this season and looks to guide the Trojans into the post season.

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