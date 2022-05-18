 NMPreps - Over/Under: Santa Teresa Desert Warriors
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Over/Under: Santa Teresa Desert Warriors

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps over/under numbers for the 2022 New Mexico high school football season. #nmpreps

2022 Schedule

8/19 - vs Goddard

8/26 - vs Mayfield

9/2 - at Lovington

9/9 - at Cobre

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