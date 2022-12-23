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Pit Stop: New Mexico High School Basketball State Bracket Breakdown

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps.com has put together its first in-season bracket predictions for the 2023 New Mexico high school basketball state tournament. Here's how we project things to shake out, through the games played on December 23rd.

Week 5: District Projections

5A Basketball Here

Week 5: 1-16 Seeds

Bracket Here

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