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Preseason Rankings for the 2023/24 New Mexico High School Basketball Season

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

As the 2023/2024 New Mexico high school basketball season tips off today, NMPreps is thrilled to present our preseason rankings for the top ten teams to watch. With tryouts underway, anticipation is high for a season brimming with talent and competition. Let's delve into the rankings and spotlight the teams and players set to make waves this year.

Top Ten Teams:​

1. Volcano Vista Hawks (Albuquerque, NM) - 6A​

Dynasty Continues: The two-time defending 6A state champions, the Volcano Vista Hawks, boast an impressive track record, having won 58 of their last 59 games over the past two years. Head coach Greg Brown has established a dynasty, and with standout Kenyon Aguino (2025) returning for his junior season, the Hawks are poised for a potential three-peat.

Continue here for the rest of the top ten.

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