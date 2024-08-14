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ago football Edit

Preview: Valley Vikings Aim High in 2024 with New Faces Stepping Up

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

The Valley Vikings are entering the 2024 season with high expectations, despite significant departures. With a strong core returning and head coach Billy Cobos leading the charge, the Vikings are poised for another successful run as they navigate a challenging schedule.

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