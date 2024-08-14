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Preview: Valley Vikings Aim High in 2024 with New Faces Stepping Up
Joshua Grine
•
NMPreps
Publisher
The Valley Vikings are entering the 2024 season with high expectations, despite significant departures. With a strong core returning and head coach Billy Cobos leading the charge, the Vikings are poised for another successful run as they navigate a challenging schedule.
2023 Recap
2024 Season Outlook
2024 Players to Watch
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