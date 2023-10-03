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Ranking Every Game to Watch in Week 8

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps ranks all 45 games taking place this week in New Mexico High School football. #nmpreps

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