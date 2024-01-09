Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Road to the PIT: 5A Basketball State Tournament Bracket Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps proudly presents the "Road to the PIT," (Road to the PIT as been our title of this feature for 13-years), unveiling its initial insights into the anticipated 5A New Mexico high school basketball state tournament bracket predictions.

Join NMPreps Today: Best Place to Talk New Mexico High School Basketball

Advertisement

District Champions Securing Automatic Bids: As the dust settles in the district battles, the following teams emerge as District Champions, securing automatic bids: Volcano Vista (District 1-5A), La Cueva (District 2-5A), Organ Mountain (District 3-5A), Clovis (District 4-5A), and.....continue here to the complete feature.

Week 7 Bracket

Week 7 Automatic Bids

Week 7 At-Large Bids

More

Girls Basketball: Rankings

Boys Basketball: Rankings

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement