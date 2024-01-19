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Santa Rosa Head Coach Reaches Milestone Win

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

Last week, Coach Joe Esquibel of Santa Rosa High School's boys basketball team achieved an impressive milestone, securing his 300th career win. In this momentous victory, the Lions conquered East Mountain on the court. Throughout his coaching career at Santa Rosa, Esquibel has accumulated 144 wins as the boys' head coach and an additional 156 wins as the girls' head coach, showcasing his exceptional coaching prowess in both programs. #nmpreps

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