 NMPreps - Schedule Review: Best & Worst Case Scenario for the Eldorado Eagles in 2021
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Schedule Review: Best & Worst Case Scenario for the Eldorado Eagles in 2021

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps schedule review feature for the 2021 New Mexico high school football season. How many wins, losses, and possible outcomes for each team. #nmpreps

Best Case Scenario

Worst Case Scenario

NMPreps Prediction

Overview: The Eldorado Eagles enter the season favored in four....continue here.

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