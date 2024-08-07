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ago football Edit

St. Pius X 2024 Preview: High Hopes Under Coach Flakes in Year Two

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps continues to release our early New Mexico high school football preseason rankings to get you ready for the 2024 season. We will rank all 89 teams scheduled to play in the newly aligned 6A-2A classifications, competing in 11-man football. #nmpreps

Flakes' First Year Sparks Progress

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