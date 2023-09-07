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Stats: New Mexico High School Football Passing, Rushing, and Tackle Leaders

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps lists the stat leaders in each category after three weeks of New Mexico high school football #nmpreps

PASSING LEADERS
PLAYER SCHOOL PASSING YARDS TOUCHDOWNS

Brandon Olivas

Eldorado

931 yards

13 Touchdowns

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RUSHING LEADERS
PLAYER SCHOOL RUSHING YARDS TOUCHDOWNS

Joshua Calhoon

Estancia

608 yards

5

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TOTAL TACKLES
PLAYER SCHOOL SOLO TOTAL

Brody Whitaker

Albuquerque Academy

27

43

Mason McChriston

Bernalillo

16

43

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