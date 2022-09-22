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{{ timeAgo('2022-09-22 08:53:27 -0500') }} football Edit

New Mexico HS Football: Thursday Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football predictions for Thursday night of week 6. NMPreps weekly picks and predictions for every game. #nmpreps

September 22nd

NMSD (2-1) at Alamo Navajo (0-4)

Hope Christian (2-2-1) at Highland (2-1)

Capital (3-2) at Atrisco Heritage (4-1)

Belen (1-4) at Mayfield (2-3)

Animas (2-2) at Jemez Valley (1-1)

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