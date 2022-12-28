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Top Class of 2024 Receivers: Greathouse leads a talented group

Joshua Grine • NMPreps
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NMPreps.com player rankings for the 2023 New Mexico high school football season.

Player Rankings: Receivers

Class of 2024

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