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{{ timeAgo('2023-01-22 07:55:56 -0600') }} basketball Edit

Top Player Performance: Saturday

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps list of the top player performance from Saturday in New Mexico high school basketball. #nmpreps

Saturday Ticker

Andrew Hill - Sandia - 12 points vs Eldorado

Dalen Moyer - Sandia - 14 points vs Eldorado

Thomas Adams - Sandia - 16 points vs Eldorado

Lamarion Coleman - Sandia - 11 points vs Eldorado

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70 Top Performance from Week 9

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