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Top Players from Week 3 of New Mexico High School Football

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top player performances from week three of the New Mexico high school football season #nmpreps

Week 3 - August 31st - Sept 1

Latavious Morris - Atrisco Heritage - 480 yards passing and 6 passing touchdowns. 180 yards rushing vs Eldorado

Brandon Olivas - Eldorado - 470 yards passing and 8 passing touchdowns vs Atrisco Heritage

Joshua Calhoon - Estancia - 21 carries, 223 yards, 2 TDs.

Wyatt Gomez - Lovington - 357 yards passing 6 TD's 0 Int

Demarcus Thompson - Lovington - 4 rec 121 yards 2 TD's5 tackles 2.5 TFL2 Sacks for 26 yards2 FF, 1 FR, 1 Blocked Punt

Jordan Lucas - Centennial - 6 receptions, 86 yards, 1 TD vs La Cueva

Daniel Hernandez - Centennial - 212 rush yards and 3 scores, and 2 passing TDs vs La Cueva

Stratton Shufelt - Cleveland - 11 tackles, 1 TFL vs Amarillo TX

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