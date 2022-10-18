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Week 10 New Mexico High School Football Playoff Picture: Class 3A

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps weekly view of the New Mexico high school football playoff picture. Today, we look at class 3A. #nmpreps

Socorro Sits Atop the Class

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