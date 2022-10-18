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Week 10 New Mexico High School Football Playoff Picture: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps breaks it down for the class 6A New Mexico High School Football playoff projections. #nmpreps

Three-Way Battle for the Top Seed

La Cueva, Cleveland, and Centennial for the 1-Seed

Las Cruces left out?

Atrisco Heritage a playoff team?

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