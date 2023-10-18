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Week 10 New Mexico High School Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Today, we breakdown the NMPreps Week 10 New Mexico High School Football Playoff Watch. We take a close look at the top four seeds, and a complete breakdown of the three bubble teams. #nmpreps

6A FOOTBALL

Bracket

Top Four Seeds

Bubble Teams

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