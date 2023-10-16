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Week 10 New Mexico High School Football Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

In the ever-competitive landscape of 6A New Mexico high school football, Week 10 continued to bring forth exciting matchups and pivotal victories. The top teams maintained their dominance, with key results shaping the rankings:

6A FOOTBALL

1. Cleveland 5-3, 2-0 W, Atrisco Heritage 56-6

2 Centennial 5-2, 2-0 W, Carlsbad 42-14

3 La Cueva 5-3, 2-0 W, West Mesa 54-26

4 Volcano Vista6- 2, 1-1 Open Week - No Game

5 Sandia 7-1, 3-0 W, Farmington 35-28

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