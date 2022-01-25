 NMPreps - Week 10: New Mexico High School Girls Basketball Team Rankings
News More News
{{ timeAgo('2022-01-25 07:16:39 -0600') }} basketball Edit

Week 10: New Mexico High School Girls Basketball Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school basketball team rankings. #nmpreps

5A BASKETBALL

1. Volcano Vista (16-0)

2. Farmington (17-0)

3. Farmington (12-7)

4. La Cueva (11-4)

5. Las Cruces (13-5)

Continue

4A BASKETBALL

1. Kirtland Central (13-4)

2. Gallup (13-2)

3. Portales (11-4)

4. Bernalillo (16-0)

5. Moriarty (11-2)

Continue Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}