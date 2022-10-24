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Week 11 New Mexico High School Football Rankings: Class 6A

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico high school football team rankings for the week of October 24th-29th. NMPreps weekly team rankings.

6A FOOTBALL

1. Cleveland

2. La Cueva

3. Centennial

4. Volcano Vista

5. Hobbs

6. Rio Rancho

7. Carlsbad

8. Cibola

9. Farmington

10. Los Lunas

Continue Here: #11-#21

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