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{{ timeAgo('2023-02-03 07:21:34 -0600') }} basketball Edit

Week 11 Top Player Performances: Thursday Night

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps list of the top players in New Mexico high school basketball for Thursday night. #nmpreps

Send us updates to grinejosh@yahoo.com

Thursday Night Hoops

Kenyon Aguino - Volcano Vista - 33 points vs Cleveland

Daniel Steverson - Cleveland - 28 points vs Volcano Vista

Damiran Smith - Alamogordo - 18 points vs Centennial

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