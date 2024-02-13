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Week 12 New Mexico High School Basketball Rankings: Class 4A

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

We're witnessing a continued shuffle in the team rankings, particularly at the summit. Valley secured the season series against Albuquerque Academy, propelling Highland to the top spot. Hope Christian follows closely at number two, with Valley climbing to third and Albuquerque Academy slipping to fourth. These four teams unquestionably dominate their class. Continue Here


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