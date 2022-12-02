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Week 2 Top Performances: Thursday Night

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps daily track of the top player performances in New Mexico high school basketball. #nmpreps.

Thursday, December 1st

Shane Douma-Sanchez (Del Norte/2023) has another 30 plus scoring night for the 3-0 Knights.

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