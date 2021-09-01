 NMPreps - Week 3: Most Likely Top-25 Upset in New Mexico HS Football
News More News
{{ timeAgo('2021-09-01 07:48:08 -0500') }} football Edit

Week 3: Most Likely Top-25 Upset in New Mexico HS Football

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Each week we look at the games that have the potential to make for an upset in the NMPreps New Mexico HS Football Official Top-25 team rankings. #nmpreps

Who is on the radar?

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}