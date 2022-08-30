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{{ timeAgo('2022-08-30 07:53:50 -0500') }} football Edit

Week 3 Schedule, Upset Poll, and More

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly schedule of features. Week 3 Schedule, upset poll, and pick 'em challenge. #nmpreps

Week Three

Schedule

Pick 'Em Challenge

Most Likely to Upset

Pick 'Em Standings

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