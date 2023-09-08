News More News
ago football Edit

Week 4 New Mexico High School Football Friday Night Preview and Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps guide to New Mexico high school football tonight. The team post their picks, predictions and preview for the every game in New Mexico. #nmpreps

Preview

Continue Here

Picks

Continue Here

Predictions

Continue Here

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}