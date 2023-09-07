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Week 4: Thursday New Mexico High School Football Picks & Predictions

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps Thursday night picks and predictions. This is for week four of the New Mexico high school football season. #nmpreps

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The coin flip game of the night is Alamogordo traveling north to Santa Fe to take on Capital. Who is favored to win?

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