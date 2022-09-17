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Week 5: Cleveland over Artesia, 61-33

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

NMPreps sideline views from the Cleveland vs Artesia showdown. #nmpreps

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