 NMPreps - Week 6 New Mexico High School Football Team Rankings
News More News
{{ timeAgo('2021-09-20 08:25:45 -0500') }} football Edit

Week 6 New Mexico High School Football Team Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

NMPreps weekly team rankings for New Mexico high school football.

NEW MEXICO TOP-20

1. Cleveland (5-0)

2. Rio Rancho (3-0)

3. Farmington (5-0)

4. Goddard (4-0)

5. La Cueva (4-1)

Continue

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}