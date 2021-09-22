 NMPreps - Week 6 New Mexico HS Football Playoff Watch
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Week 6 New Mexico HS Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Staff
@CoachGrine

Week 6 New Mexico high school football playoff picture.

September 22nd - 25th

6A FOOTBALL

No. 1 Cleveland (Auto/DC)

No. 2 Rio Rancho (Auto/DC)

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