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{{ timeAgo('2022-10-01 19:02:02 -0500') }} football Edit

Week 7: NMMI vs Hope Christian

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

New Mexico Military Institution vs Hope Christian. New Mexico high school football. #nmpreps

Hope Christian 29, NMMI 28

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