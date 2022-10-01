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{{ timeAgo('2022-10-01 18:41:39 -0500') }} football Edit

Week 7: Portales vs Valley

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly highlights for New Mexico high school football. #nmpreps

Valley 48, Portales 47

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