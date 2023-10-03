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Week 8 New Mexico High School Football Playoff Picture

Joshua Grine • NMPreps
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@CoachGrine

With seven weeks down the NMPreps team projects the 2023 New Mexico high school football playoff picture. #nmpreps

6A FOOTBALL

Cleveland, Centennial, and La Cueva stay 1, 2, 3.

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