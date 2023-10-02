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Week 8 New Mexico High School Football Rankings

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps New Mexico high school football team rankings for the week of October 2nd - 8th. #nmpreps

92-Team Rankings

#1 Artesia Bulldogs (7-0)

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6A Football

#1 Cleveland (4-3)

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5A Football

#1 Artesia (7-0)

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4A Football

#1 Bloomfield (6-0)

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3A Football

#1 West Las Vegas (5-2)

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2A Football

#1 Eunice (5-2)

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