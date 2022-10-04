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{{ timeAgo('2022-10-04 07:58:22 -0500') }} football Edit

Week 8 New Mexico HS Football Playoff Watch

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

NMPreps weekly playoff watch for New Mexico high school football. #nmpreps

6A FOOTBALL

Cleveland, La Cueva, and Centennial still in 1, 2, 3.

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