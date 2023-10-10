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Weekend Gridiron Action: 8-Man/6-Man Football Preview for Week 9

Joshua Grine • NMPreps
Publisher
@CoachGrine

Prepare for an exciting weekend of 8-Man/6-Man football matchups across New Mexico. As teams take to the field, expect thrilling plays and intense rivalries. Here's a preview of the games on the schedule:

Thursday, 6:00 PM: Lordsburg (2-4) at Magdalena (2-5)

An Evening Showdown

Thursday evening kicks off with a face-off between Lordsburg and Magdalena. Both teams are looking to add to their win column, making this contest pivotal in their respective seasons.

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Every game previewed

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